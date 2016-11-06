Илья Авербух: "Если Липницкую не сломают травмы, она будет бороться за попадание в состав сборной"

Российский тренер Илья Авербух отметил, что фигуристка Юлия Липницкая сможет побороться за третье место в составе сборной России, если восстановится от травм. В октябре чемпионка Сочи-2014 пропустила "Гран-при" в США, а в субботу приостановила свое выступление в произвольной программе на московском этапе.

- Юля - большая молодец, в этом сезоне она действительно выглядит очень хорошо с точки зрения внешней эстетики, - приводит "Р-Спорт" слова Авербуха. - Она вернула свои формы, мне очень понравился ее костюм в произвольной программе, она выглядела достаточно ярко. А если говорить про уровень катания, то надо подождать. Видно, что была проделана большая работа с тренером Алексеем Урмановым. Пока результаты еще не видны до конца, но думаю, что если тренера и спортсменку не сломают такие сложные вхождения в сезон, то Липницкая также будет бороться за попадание в сборную страны для участия в чемпионатах Европы и мира.

Хотя, конечно, конкуренция за место в сборной России будет очень высокая. Потому что пять девушек претендуют на место в тройке. Думаю, что Евгения Медведева и Анна Погорилая войдут в команду однозначно, но за третье место будет борьба между Еленой Радионовой, Юлей Липницкой и Елизаветой Туктамышевой.