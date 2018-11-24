Илья Авербух: "Для нас Медведева - чемпионка"

Серебряный призер Олимпийских игр-2002 по фигурному катанию Илья Авербух заявил, что российская фигуристка Евгения Медведева является чемпионкой, несмотря на неудачное выступление на этапе "Гран-при" во Франции. 19-летняя спортсменка заняла 4-е место, набрав 192.81 балла по сумме двух программ.

- Было много ошибок, нет смысла их разбирать и заострять на них внимание, - сказал Авербух в эфире "Первого канала". - Для нас она - чемпионка. За одним турниром последует другой. Впереди еще очень много всего. Бутырская, Слуцкая, Туктамышева... У каждого спортсмена должна быть своя история побед и поражений. Надо научиться возвращаться после поражения.

Отметим, что Медведева не попала в финал "Гран-при".

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