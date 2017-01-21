20:31 21 января | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Илья Авербух: "Чемпионат Европы для российских фигуристок станет продолжением чемпионата России"

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Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух заявил, что чемпионат Европы для российских фигуристок станет продолжением чемпионата России, так как они с очень большой вероятностью займут все три ступени пьедестала почета. Чемпионат Европы пройдет в чешской Остраве с 25 по 29 января.

– Не надо быть оракулом и даже большим специалистом в мире фигурного катания, чтобы сказать о том, что даже если бы от России поехали не три фигуристки, а пять – если бы к Медведевой, Сотсковой и Погорилой присоединились бы еще Лена Радионова и, к примеру, Лиза Туктамышева – то, думаю, и первые пять мест были бы у нас, – цитирует "Р-Спорт" Авербуха. – И если бы Алина Загитова, которая просто по возрасту не может выступать на чемпионате Европы, тоже поехала, то и все шесть были бы! Чемпионат Европы – это, конечно, продолжение чемпионата России.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20170121/1115228268.html

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