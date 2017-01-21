Илья Авербух: "Чемпионат Европы для российских фигуристок станет продолжением чемпионата России"

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух заявил, что чемпионат Европы для российских фигуристок станет продолжением чемпионата России, так как они с очень большой вероятностью займут все три ступени пьедестала почета. Чемпионат Европы пройдет в чешской Остраве с 25 по 29 января.

– Не надо быть оракулом и даже большим специалистом в мире фигурного катания, чтобы сказать о том, что даже если бы от России поехали не три фигуристки, а пять – если бы к Медведевой, Сотсковой и Погорилой присоединились бы еще Лена Радионова и, к примеру, Лиза Туктамышева – то, думаю, и первые пять мест были бы у нас, – цитирует "Р-Спорт" Авербуха. – И если бы Алина Загитова, которая просто по возрасту не может выступать на чемпионате Европы, тоже поехала, то и все шесть были бы! Чемпионат Европы – это, конечно, продолжение чемпионата России.