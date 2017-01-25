20:49 25 января | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Ильиных и Жиганшин не выступят на Универсиаде

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Российский танцевальный дуэт Елена Ильиных — Руслан Жиганшин на зимней Универсиаде заменит пара Мария Ставицкая — Андрей Багинсообщает пресс-служба ФФККР. Документы Ильиных и Жиганшина были отклонены оргкомитетом соревнований, так как спортсмены не соответствовали критериям и требованиям к участникам студенческих игр. Зимняя Универсиада пройдет в Алма-Ате 29 января – 8 февраля 2017 года.

Также из-за отмены соревнований по парному катанию в Алма-Ате не выступят россияне Алиса Ефимова – Александр Коровин и Богдана Лукашевич – Александр Степанов.

Состав сборной России: 

танцы - Софья Евдокимова – Егор Базин, Василиса Даванкова – Антон Шибнев, Мария Ставитская – Андрей Багин;

женщины - Алена Леонова, Елена Радионова, Елизавета Туктамышева;

мужчины - Андрей Лазукин, Артур Дмитриев, Антон Шулепов.

 

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Материалы REN-TV

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