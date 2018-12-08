Игорь Еременко о победе с разницей в 0,01 балла: "Такое с нами впервые"

Российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Еременко стали первыми по итогам соревнований танцевальных дуэтов в финале "Гран-при" среди юниоров. После окончания соревнований Еременко рассказал о его итогах.

- Нет, такого с нами раньше не было, это впервые, - сказал фигурист в интервью пресс-службе ISU. Они опередили ближайших преследователей на 0,01 балла. - Мы очень рады этому результату и счастливы быть частью этого события. Гордимся нашими тренерами, нашей командой. Хотим пожелать удачи нашим партнерам по команде. Над чем мы будем работать дальше? Есть много маленьких моментов, которые нам нужно улучшить. Мы просто должны продолжать работать, как и раньше.

Шевченко и Еременко набрали 170,66 балла. Второе и третье места также заняли россияне: Арина Ушакова и Максим Некрасов, набравшие 170,65 балла, Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров​, набравшие 164,54 балла, соответственно.