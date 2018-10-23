Худайбердиева и Назаров выиграли международный турнир в Будапеште

Россияне Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров победили в соревнованиях танцевальных пар на международном юниорском турнире International Halloween Cup 2018.

Вторыми стали их соотечественники Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Тройку призеров замкнули представители Италии Франческа Риги и Алексей Дубровин.

В категории Advanced Novice россияне Ксения Голубева и Андрей Пылин заняли второе место.

Будапешт

International Halloween Cup

Юниоры

Танцевальные пары

1. Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (Россия) – 159,61

2. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано (Россия) – 151,83

3. Франческа Риги/Алексей Дубровин (Италия) – 139,14

4. Александра Плетнёва/Андрей Филатов (Россия) – 135,32

Advanced Novice

1. Мария Милюкова/Никита Витрянюк (Кипр) – 116,26

2. Ксения Голубева/Андрей Пылин (Россия) – 115,01

3. Анастасия Саммел/Микита Погорелов (Украина) – 114,28