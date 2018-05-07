Хореограф группы Тутберидзе не осуждает Медведеву

Хореограф Алексей Железняков, который работает в группе тренера Этери Тутберидзе, рассказал о своем отношении к уходу Евгении Медведевой. Сегодня Медведева официально объявила об уходе от Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.

- Обсуждала ли Медведева сложившуюся ситуацию с вами?

- Не обсуждала. Я давно не вижу ее на тренировках, поэтому мне сложно что-то прокомментировать.

- Озвучьте свое отношение к этой ситуации.

- Мое отношение, в общем-то, нормальное. Не хочу никого корить и не считаю эту ситуацию предательством. Женя приняла это решение, и я принимаю ее решение. Если она считает, что ей так будет лучше, значит, пусть так будет. Главное - чтобы она и дальше добивалась успеха в спорте. Думаю, со временем у нее все выяснится с Этери. Я не влезаю в эти интриги и нормально, философски, принимаю это решение. И не осуждаю и не корю Евгению. (Андрей СИЗЯКИН)

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