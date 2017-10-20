Хореограф Евгении Медведевой: "Начнется грызня - тренер поотрывает головы"

Хореограф Алексей Железняков, работающий с фигуристкой Евгенией Медведевой, в интервью "СЭ" отметил, что конкуренция подстегивает фигуристок. По его словам, тренер пресечет ситуацию, если начнется грызня между спортсменками.

– Ощущаете запредельную атмосферу конкуренции на тренировках? Ведь не все тренеры рискуют сводить на одном льду потенциальных соперников.

– Этери Георгиевна невероятно мудрая дама и правильно делает, что фигуристки варятся в одной каше. Это их подстегивает. Они видят друг друга и думают: "Я же тоже не хуже и не лыком шита". Делает что-то Женя, а за ней едет Алина и думает: "Я тоже так смогу!". Главное чтобы спортсмены не начали грызть друг друга. И слава богу, у нас этого нет. Девчонки относятся друг к другу хорошо.

– Но первое место на пьедестале все равно всего одно...

– Конечно, они понимают и кому-то бывает обидно, что он стал вторым, а кто-то первым. Но Алина с Женей – воспитанные девочки. Сколько знаю Женю, едва ли она кому-то скажет плохое слово или пожелает зла. Поэтому пусть тренируются вместе без косых взглядов. А если начнется грызня – тренер это всегда пресечет и поотрывает головы.

– Но ведь не всем подходит такой формат работы, кому-то нужен и индивидуальный подход.

– Это все по ощущению тренера. Если Этери видит, что человек заблудился и его нужно вернуть в правильное русло, она позанимается индивидуально. (Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ)

Полное интервью Алексея Железнякова