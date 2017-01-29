01:58 29 января | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Хавьер Фернандес: "Я всего лишь обычный фигурист, а не машина"

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Испанец Хавьер Фернандес, ставший пятикратным чемпионом Европы, считает себя обычным фигуристом, а не машиной. Во время исполнения произвольной программы в субботу фигурист не удержался на коньках и упал на лед. Второе и третье место заняли россияне – Максим Ковтун и Михаил Коляда соответственно.

– Это был определенно не лучший мой свободный прокат в этом сезоне, – приводит ТАСС слова Фернандеса. – Сложно каждый раз устанавливать рекорды, даже ели ты и действительно хочешь этого. Я не думал, что у меня получится такое серьезное падение, я бы назвал его одним из худших в карьере. Но я всего лишь обычный фигурист, а не машина.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3980089

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