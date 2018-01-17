Хавьер Фернандес: "Перед тренировкой Орсер сказал мне: "Старайся не кататься по углам"

Двукратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы, испанец Хавьер Фернандес, лидирующий по итогам короткой программы среди мужчин-одиночников на чемпионате Европы в Москве, отметил, что доволен и своим прокатом, и атмосферой на арене. Спортсмен также добавил, что с нетерпением ждет проката произвольной программы

– Сегодня выдался хороший день с отличным результатом, который удалось улучшить,– сказал Фернандес. – Понимаю, что не все могли уйти с работы, но спасибо всем тем, кто был на арене и поддерживал. Лед на арене отличный, с нетерпением жду проката произвольной программы!

– Судя по тренировкам, получалось далеко не все…

– Я тренировался на малой арене и Орсер сказал мне: "Старайся не кататься по углам". Моей задачей было ничего особенного не делать и остаться в пределах нормы. Хоть моя короткая программа под музыку из "Чарли Чаплина", и основана на произвольной программе сезона-2012/2013, но стала уже не романтичной, а драматичной.

Напомним, что лучший результат из россиян показал идущий на втором месте Дмитрий Алиев (91,33 балла), а произвольные программы у мужчин стартуют 19 января. (Екатерина БЕСПАЛОВА)