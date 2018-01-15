Хавьер Фернандес: "Не так много спортсменов завоевали шесть золотых медалей чемпионата Европы подряд"

Двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес отметил, что шестая подряд победа на чемпионате Европы является для него большой целью в карьере. Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Москве с 15 по 21 января. Фернандес остается непобедимым на европейских чемпионатах с 2013 года.

- Занять шестой раз первое место будет еще одним шагом для продвижения фигурного катания в Испании, - цитирует "Р-Спорт" Фернандеса. - Для меня это большая цель в моей карьере, потому что не так много спортсменов смогли сделать это - завоевать шесть золотых медалей чемпионата Европы подряд.

Программа, которую я выполняю будет той же, что и в начале сезона. После каждого соревнования мы стараемся усовершенствовать что-то, но сама программа неизменна. Наша задача добиться, чтобы программа была максимально чистой.