Хавьер Фернандес: "Фигурному катанию нужна эволюция"

Победитель московского этапа "Гран-при" Хавьер Фернандес выразил мнение, что в фигурном катании не стоит зацикливаться на количестве прыжков в программах спортсменов. По словам испанца, спорту нужна эволюция. Также он выразил мнение, что футбол способствует развитию других видов спорта в Испании.

- Я выступаю от имени старшего поколения, 15-20 лет назад невозможно было и думать о четверных прыжках, а сегодня молодые стараются включать их в свои программы, - цитирует ТАСС Фернандеса. - В фигурном катании должна происходить эволюция. Что касается опасности, то, возможно, на каком-то этапе мы будем считать не количество четверных прыжков, а количество тройных. Однако не стоит забывать о том, что происходит между прыжками - связки, образы, интерпретации, - если мы будем заботиться только о самом количестве прыжков, не будет фигурного катания.

В Испании появляются новые известные спортсмены - в бадминтоне, плавании, не только в футболе. Они пробиваются, и это хорошо. Им даже удается отнимать страницы в прессе у футболистов. Но футбол в Испании силен, у меня на костюме соответствующая символика - футбол в нашей стране помогает отдельным спортсменам. Тут все взаимосвязано. Надеюсь, мы будем совершенствоваться в фигурному катании, а футбол будет поддерживать нас.