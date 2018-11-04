Ханю выиграл этап "Гран-при" в Финляндии, Коляда стал четвертым

Японец Юдзуру Ханю стал победителем этапа "Гран-при" в Финляндии. Ханю после мирового рекорда в короткой программе (106,96) установил новые рекорды и в произвольной программе (190,43), и по сумме за два проката (297,12).

Россиянин Михаил Коляда после шестого места в короткой программе показал четвертый результат в произвольной и занял четвертое итоговое место. Еще один представитель России Андрей Лазукин стал шестым.

Хельсинки (Финляндия)

"Гран-при"

Мужчины

Произвольная программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 190,43

2. Михал Бржезина (Чехия) – 165,67

3. Ча Чун Хван (Корея) – 160,37

4. Михаил Коляда (Россия) – 157,03

5. Цзинь Боян (Китай) – 141,31

6. Алексей Красножон (США) – 136,98

7. Андрей Лазукин (Россия) – 135,68

Итог

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 297,12

2. Михал Бржезина (Чехия) – 257,98

3. Ча Чун Хван (Корея) – 243,19

4. Михаил Коляда (Россия) – 238,79

5. Цзинь Боян (Китай) – 227,28

6. Андрей Лазукин (Россия) – 218,22