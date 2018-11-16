Ханю установил новый мировой рекорд по итогам короткой программы в Москве

Японец Юдзуру Ханю показал лучший результат в короткой программе у мужчин на Гран-при по фигурному катанию, которое проходит в Москве. Также он установил новый мировой рекорд.

Японский фигурист набрал 110,53 балла. Предыдущий рекорд также принадлежал ему. Он набрал 106,69 балла на Гран-при в Финляндии в нынешнем году.

Вторым идет грузин Морис Квителашвили, третьим – швед Александр Майоров. Лучший среди россиян Михаил Коляда на восьмой позиции. Артур Дмитриев – девятый, Андрей Лазукин – 11-й.