Ханю собрал в Москве около двух тысяч зрителей на тренировке

Тренировка олимпийского чемпиона 2014 года японца Юдзуру Ханю в Москве перед стартом серии "Гран-при" сезона-2017/18 вызвала интерес у порядка двух тысяч зрителей, информирует "Р-Спорт". Первый этап Гран-при стартует в пятницу в московском ледовом дворце "Мегаспорт".

Во время первой разминки утренней тренировки в четверг, в которой помимо Ханю приняли участие американец Натан Чен и ряд других фигуристов, собралось порядка двух тысяч зрителей, подавляющее число которых представляет Японию.

Во время тренировки Ханю допустил некоторое количество брака, в основном он боролся с четверным лутцем, который у него чаще не выходил. Каждое его удачное действие и финальная часть дорожки шагов сопровождалось овацией публики.

После ухода Ханю со льда часть зрителей покинула арену, во второй разминке на лед вышли российские участники соревнований: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Андрей Лазукин.