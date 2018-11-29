Ханю снялся с финала "Гран-при" из-за травмы

Японский фигурист Юдзуру Ханю, который получил ряд повреждений во время тренировки перед произвольной программой на этапе "Гран-при" в Москве, не примет участия в финале турнира.

Об этом информирует федерация фигурного катания Японии. Сообщается, что спортсмен не успеет восстановиться от полученных травм к финалу "Гран-при".

Напомним, что Ханю победил на этапе "Гран-при" в Москве. Он выступал в произвольной программе с травмой лодыжки и пришел на костылях на церемонию награждения. У спортсмена были диагностированы повреждения двух связок, сухожилия и малоберцовой кости.

Финал "Гран-при" состоится с 6 по 9 декабря в канадском Ванкувере.

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