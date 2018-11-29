08:45 | Фигурное катание

Ханю снялся с финала "Гран-при" из-за травмы

18 ноября 2018 года. Москва. Фигурное катание. "Гран-При России" по фигурному катанию "Ростелеком". Награждение. Юдзуру Ханю. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
18 ноября 2018 года. Москва. Фигурное катание. "Гран-При России" по фигурному катанию "Ростелеком". Награждение. Юдзуру Ханю. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Японский фигурист Юдзуру Ханю, который получил ряд повреждений во время тренировки перед произвольной программой на этапе "Гран-при" в Москве, не примет участия в финале турнира.

Об этом информирует федерация фигурного катания Японии. Сообщается, что спортсмен не успеет восстановиться от полученных травм к финалу "Гран-при".

Напомним, что Ханю победил на этапе "Гран-при" в Москве. Он выступал в произвольной программе с травмой лодыжки и пришел на костылях на церемонию награждения. У спортсмена были диагностированы повреждения двух связок, сухожилия и малоберцовой кости.

Финал "Гран-при" состоится с 6 по 9 декабря в канадском Ванкувере.

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