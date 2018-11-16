Ханю сфотографировался с болельщицей-колясочницей и привел ее в сумасшедший восторг

Двукратный олимпийский чемпиона Юдзуру Ханю​, занимающий первое место после короткой программы с мировым рекордом на московском этапе "Гран-при" (110,53 балла), проходя микст-зону в ответ на обращение девушки-инвалида, являющейся его многолетней поклонницей, по собственной инициативе предложил сфотографироваться, чем подарил ей несколько мгновений счастья.

– Влюбилась в фигурное катание с сочинской Олимпиады, с момента, когда увидела Юлию Липницкую, – сказала девушка. – А потом влюбилась и в Ханю, увидев его на каком-то турнире, это была самая настоящая любовь с первого взгляда. И вот уже во второй раз я приезжаю из другого города на этап "Гран-при", только ради него. В прошлом году мне не удалось попасть именно в микст-зону, помню, что кто-то его позвал, он подошел, снял тренировочную курточку и показал мне свой соревновательный костюм. В этот раз я ехала в Москву и лелеяла надежду, что он снова обратит на меня внимание, но я никак не ожидала, что он подойдет и предложит сам сфотографироваться. Я его очень люблю и невероятно счастлива! (Екатерина Беспалова)​