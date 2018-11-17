Ханю подвернул ногу, но будет в порядке

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю подвернул ногу в конце утренней тренировки в Москве, информирует "РИА Новости". Падение случилось при исполнении четверного риттбергера - Ханю приземлился на ход вперед и подвернул ногу.
О вероятной травме сообщил известный российский тренер Алексей Мишин, который присутствовал у борта, снимая тренировку на видео. Заметив, что для Ханю достаточно характерны частые падения на утренних тренировках, специалист акцентировал внимание на риттбергере, сказав: "Такие падения с приземлением на ход вперед опасны как раз тем, что можно легко травмировать голеностоп".
Тренер двукратного олимпийского чемпиона Брайан Орсер отреагировал на случившееся без излишнего беспокойства. "С Юдзуру все будет в порядке".
Напомним, Ханю в короткой программе на этапе "Гран-при" в Москве установил мировой рекорд, набрав 110,53 балла.
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https://rsport.ria.ru/figure_skating/20181117/1146112801.html