Ханю подвернул ногу, но будет в порядке

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю подвернул ногу в конце утренней тренировки в Москве, информирует "РИА Новости". Падение случилось при исполнении четверного риттбергера - Ханю приземлился на ход вперед и подвернул ногу.

О вероятной травме сообщил известный российский тренер Алексей Мишин, который присутствовал у борта, снимая тренировку на видео. Заметив, что для Ханю достаточно характерны частые падения на утренних тренировках, специалист акцентировал внимание на риттбергере, сказав: "Такие падения с приземлением на ход вперед опасны как раз тем, что можно легко травмировать голеностоп".

Тренер двукратного олимпийского чемпиона Брайан Орсер отреагировал на случившееся без излишнего беспокойства. "С Юдзуру все будет в порядке".

Напомним, Ханю в короткой программе на этапе "Гран-при" в Москве установил мировой рекорд, набрав 110,53 балла.