Ханю лидирует после короткой программы на "Гран-при Японии", Коляда - 4-й

Японец Юзуру Ханю является лидером по итогам короткой программы на "Гран-при" в Саппоро. Судьи оценили его выступление на 103,89 балла. Вторую строчку занял американец Натан Чен. Третьим стал еще один представитель Японии Кейдзи Танака. Лучший из россиян Михаил Коляда занял четвертое место.

Саппоро (Япония)

"Гран-при"

NHK Trophy

Мужчины

Короткая программа

1. Ханю (Япония) - 103,89

2. Чен (США) - 87,94

3. Танака (Япония) - 80,49

4. КОЛЯДА (Россия) - 78,18

5. Болд (Канада) - 76,29

6. Нгуен (Канада) - 75,33