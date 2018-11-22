22:19 | Фигурное катание

Ханю или Плющенко? Медведева назвала короля номер один в фигурном катании

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Двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева стала участницей программы на канала Olympic Channel. 19-летняя фигуристка должна была одним словом описать своих коллег.

Медведева признался, что считает россиянина Евгения Плющенко королем номер один в фигурном катании.

- Александра Трусова? Мисс четверной лутц. Хавьер Фернандес? Милый! Юдзуру Ханю? Король! Евгений Плющенко? Король! Можно сказать "король" дважды? Король номер один! - заявила Медведева

Напомним, в текущем сезоне Медведева заняла третье место на Skate Canada. 

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