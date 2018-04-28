Ханю хочет исполнить прыжок в пять оборотов

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю оьтметил, что хотел бы исполнить прыжок в пять оборотов. По его словам, научно доказано, что это возможно.

– Мотивация – в поступательном движении. В ледовых шоу мне многого не хватает как действующему фигуристу. Хочу дальше развиваться и получать удовольствие от катания, – цитирует Ханю Daily.co.jp. – Хочу сделать аксель в 4,5 оборота, который никто не прыгает. Также хочу прыгнуть 5 оборотов, если получится. Не думаю, что кто-то пытается это сделать. Нагрузка на ногу очень сильная. Это тяжело. Однако научно доказано, что люди могут прыгать до 5 оборотов.