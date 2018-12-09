Хаббелл и Донохью выиграли финал "Гран-при" в танцах на льду, Синицина и Кацалапов - вторые

Американская пара Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью выиграли финал "Гран-при", набрав по сумме двух танцев 205,35 балла.
Вторым стал российский дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. В произвольном танце они набрали 124,04, в сумме - 201,37. Третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (198,65).
Российская пара Александра Степанова/Иван Букин стали четвертыми (196,72), Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро - пятыми (184,37).
Фигурное катание
Ванкувер (Канада)
"Гран-при"
Финал
Танцы
Произвольный танец
1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) - 124,82
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 124,04
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) - 120,35
4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) - 119,52
5. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) - 112,71
6. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) - 111,39
Итог
1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) - 205,35
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 201,37
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) - 198,65
4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) - 196,72
5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) - 184,37
6. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) - 184,04