Хаббелл и Донохью выиграли финал "Гран-при" в танцах на льду, Синицина и Кацалапов - вторые

Американская пара Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью выиграли финал "Гран-при", набрав по сумме двух танцев 205,35 балла.

Вторым стал российский дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. В произвольном танце они набрали 124,04, в сумме - 201,37. Третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (198,65).

Российская пара Александра Степанова/Иван Букин стали четвертыми (196,72), Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро - пятыми (184,37).

Фигурное катание

Ванкувер (Канада)

"Гран-при"

Финал

Танцы

Произвольный танец

1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) - 124,82

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 124,04

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) - 120,35

4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) - 119,52

5. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) - 112,71

6. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) - 111,39

Итог

1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) - 205,35

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 201,37

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) - 198,65

4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) - 196,72

5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) - 184,37

6. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) - 184,04