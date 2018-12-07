Гуменник - третий после короткой программы

Россиянин Петр Гуменник идет третьим после короткой программы в финале "Гран-при" среди юниоров. 16-летний фигурист набрал 76,16 балла.
Первое место занимает американец Камден Пулкинен (80,31), а вторым идет канадец Стефен Гоголев (78,82).
Ванкувер (Канада)
Финал "Гран-при" среди юниоров
Мужчины
Короткая программа
1. Камден Пулкинен (США) - 80,31
2. Стефен Гоголев (Канада) - 78,82
3. Петр Гуменник (Россия) - 76,16
4. Косиро Симада (Япония) - 73,97
5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) - 66,48
6. Томоки Хитаваси (США) - 62,48
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