03:33 | Фигурное катание

Гуменник - третий после короткой программы

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Россиянин Петр Гуменник идет третьим после короткой программы в финале "Гран-при" среди юниоров. 16-летний фигурист набрал 76,16 балла.

Первое место занимает американец Камден Пулкинен (80,31), а вторым идет канадец Стефен Гоголев (78,82).

Ванкувер (Канада)

Финал "Гран-при" среди юниоров

Мужчины

Короткая программа

1. Камден Пулкинен (США) - 80,31

2. Стефен Гоголев (Канада) - 78,82

3. Петр Гуменник (Россия) - 76,16

4. Косиро Симада (Япония) - 73,97

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) - 66,48

6. Томоки Хитаваси (США) - 62,48

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