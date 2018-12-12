"Говорить о том, что Туктамышева пропустит чемпионат России, пока рано". Федерация - о состоянии фигуристки

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал информацию о том, что бронзовый призер финала "Гран-при" Елизавета Туктамышева пропустит чемпионат России в Саранске.

– Пока об этом говорить рано. У нас нет заключения врачей, – заявил Коган.

На вопрос о том, будет ли Туктамышева включена в состав сборной решением тренерского совета в случае неучастия в турнире, гендир ФФККР прямого ответа не дал.

– Принципы отбора в команду давно известны, любой желающий может найти их на сайте федерации. Не вижу смысла повторяться, – сказал Коган.

На сайте ФФККР появилось короткое сообщение о том, что Елизавета Туктамышева госпитализирована с подозрением на пневмонию. Ее тренер Алексей Мишин заявил, что спортсменка пропустит чемпионат России в Саранске, который пройдет с 19 по 24 декабря.

(Андрей Шитихин)