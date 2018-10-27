Горшков объяснил неудачный прокат короткой программы Медведевой на Гран-при Канады

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков высказал мнение, что Евгения Медведева неудачно выступила в короткой программе на первом для себя в сезоне этапе серии Гран-при в Канаде, но спортсменка прошла немало сложностей.

- Слишком много изменений и проблем было в жизни Жени в последнее время - она переехала работать в другую страну, у нее новый тренер, перемены в технике. Она прошла сложный период. Не надо делать преждевременных выводов, - цитирует ТАСС Горшкова.

Давайте не забывать - это первый сезон после Олимпийских игр. Если и подводить какие-то итоги, и то промежуточные, то намного позже.

В ночь с пятницы на субботу женщины исполнили короткие программы на этапе "Гран-при" Канады. Медведева набрала 60,83 балла и показала седьмой результат.