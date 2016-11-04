Гордей Горшков: "Чистый прокат для меня важнее четверного прыжка"

Российский фигурист Гордей Горшков, набравший по итогам короткой программы на московском этапе "Гран-при" 73,37 балла, отметил, что его главной целью является чистый прокат. По словам 23-летнего спортсмена, с исполнением прыжка в четыре оборота в произвольной программе он определится после предстартовой тренировки.

– После короткой программы впечатление в целом положительное, – приводит ТАСС слова Горшкова. – Допустил ошибку на каскаде, причем достаточно легком. Если бы не это, оценки могли бы быть и выше. Тем более, при такой публике поймал настоящее вдохновение. С четверным прыжком в произвольной программе решим после утренней тренировки перед стартом. Чистый прокат для меня важнее.

Произвольные программы будут представлены фигуристами 5 ноября.

