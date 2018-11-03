Глава ФФККР: "Сегодня Загитова справилась с волнением и выступила здорово"

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал выступление 16-летней Алины Загитовой в произвольной программе на этапе "Гран-при" в Финляндии. Загитова одержала победу на этапе. Еще одна представительница России Станислава Константинова стала в Хельсинки второй.

– Вчера в короткой программе у Алины что-то не получилось, сегодняшнюю произвольную она откатала гораздо удачнее. Сейчас только начало сезона, ошибки – это естественно, быть в идеальной форме в начале ноября преждевременно, – сказал Горшков. – Загитова переживает фактор постолимпийского сезона, очень сложно снова начинать серьезно готовиться, к тому же у нее новая программа. Из-за этих факторов присутствует волнение, которое, скорее всего, повлияла на вчерашнее выступление. Главное, что сегодня Алина справилась со своими переживаниями и выступила здорово. Нужно работать дальше, впереди еще много времени для внесения корректив и набора идеальных кондиций. (Иван Торопцев)​

Загитова переборола себя. Но тотального превосходства больше нет