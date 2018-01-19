Гийом Сизерон: "Наслаждаемся своим коротким танцем все больше и больше"

Двукратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, лидирующие после исполнения короткого танца на чемпионате Европы (81,29) отметили, что довольны прокатом даже с учетом ошибки на твиззлах.

– Не могу объяснить, как это произошло, очень глупая ошибка с моей стороны, такое иногда происходит со мной на тренировках, – объяснила Пападакис. – Очень много работаем над композицией своего танца, ведь его очень тяжело изображать на льду – работают-то в основном только ноги.

– Мы очень много работали в этом непростом сезоне и приятно, что это приносит результат, очень доверяем своему тренеру. Наслаждаемся своим коротким танцем все больше и больше и подходим к Олимпиаде достаточно уверенно, – заключил Cизерон.

Напомним, что произвольная программа у танцевальных пар пройдет завтра и стартует в 13.40. (Екатерина БЕСПАЛОВА)