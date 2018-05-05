Гачинский – об уходе Медведевой от Тутберидзе: "Не верю"

Фигурист Артур Гачинский заявил, что не может поверить в уход Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе. Напомним, теперь фигуристка будет заниматься с канадским специалистом Брайаном Орсером.

– Честно говоря, я пока в это не верю – в то, что Медведева ушла от Тутберидзе, – цитирует "Р-Спорт" Гачинского. – Не читал пока комментариев от самой Евгении, поэтому сам ничего не могу прокомментировать.

Евгения Медведева в Пхенчхане завоевала две серебряные медали в личном и командном зачете.

Медведева ушла от тренера. И из спорта?