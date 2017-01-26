Габриэлла Пападакис: "Я слегка расстроена из-за двух ошибок"

Француженка Габриэлла Пападакис отметила, что расстроена ошибками, которые допустила в короткой программе на чемпионате Европы. При этом двукратная чемпионка Европы и мира, выступающая в танцах на льду с Гийомом Сизероном, осталась довольна промежуточным третьим местом.

– Я слегка расстроена из-за двух ошибок, допущенных мной на последнем элементе. Они не были грубыми, но какое-то количество баллов из-за них мы все же потеряли. В целом выступление было очень хорошим, – цитирует "Р-Спорт" Пападакис. – Мы прибавили со времени последних соревнований. И к чемпионату мира мы прибавим в технике еще больше.

Ее партнер также остался доволен в целом прокатом короткой программы.

– Это было хорошее выступление, несмотря на мелкие ошибки, но в целом они не слишком повлияли на прокат, – добавил Сизерон. – Мы получали удовольствие, выступая здесь, чувствовали, что публика с нами.

Мы просто стараемся кататься так, как делаем это на тренировках, и получать при этом удовольствие. В субботу мы хотим выступить так, как последние недели катались на тренировках.