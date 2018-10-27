Французы Джеймс и Сипре выиграли Skate Canada у пар, Бойкова и Козловский - четвертые

Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре заняли первое место в соревнованиях пар на втором этапе "Гран-при" - Skate Canada. Второе место заняли китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян, тройку замкнул канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Мишель Маринаро.

Российский дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на четвертом месте.

Фигурное катание

Лаваль (Канада)

"Гран-при"

Skate Canada

Пары

Произвольная программа

1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 147,30

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) - 131,97

3. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) - 129,67

4. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) - 129,08

5. Эвен Денни/Брэндон Фрейзер (США) - 114,91

6. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) - 112,94

Итог

1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 221,81

2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) - 201,08

3. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) - 200,93

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) - 196,54

5. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) - 172,53

6. Эвен Денни/Брэндон Фрейзер (США) - 170,22