Французы Джеймс и Сипре выиграли Skate Canada у пар, Бойкова и Козловский - четвертые

Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре заняли первое место в соревнованиях пар на втором этапе "Гран-при" - Skate Canada. Второе место заняли китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян, тройку замкнул канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Мишель Маринаро.
Российский дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на четвертом месте.
Фигурное катание
Лаваль (Канада)
"Гран-при"
Skate Canada
Пары
Произвольная программа
1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 147,30
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) - 131,97
3. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) - 129,67
4. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) - 129,08
5. Эвен Денни/Брэндон Фрейзер (США) - 114,91
6. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) - 112,94
Итог
1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 221,81
2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) - 201,08
3. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) - 200,93
4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) - 196,54
5. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) - 172,53
6. Эвен Денни/Брэндон Фрейзер (США) - 170,22