Фотографию второго подозреваемого в убийстве Тена опубликовало МВД Казахстана

Полиция Казахстана разыскивает второго подозреваемого в убийстве бронзового призера Олимпиады-2014 по фигурному катанию Дениса Тена. МВД этой страны опубликовало фотографию предполагаемого убийцы.

Фото второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена обнародовало МВД https://t.co/FWtXpTea4s – Tengrinews (@tengrinewskz) 20 июля 2018 г.

- Министерством внутренних дел на розыск второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена ориентирован весь личный состав и другие силы территориальных департаментов внутренних дел, - цитирует портал Tengrinews пресс-службу МВД Казахстана.