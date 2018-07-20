Фотографию второго подозреваемого в убийстве Тена опубликовало МВД Казахстана

Полиция Казахстана разыскивает второго подозреваемого в убийстве бронзового призера Олимпиады-2014 по фигурному катанию Дениса Тена. МВД этой страны опубликовало фотографию предполагаемого убийцы.
Фото второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена обнародовало МВД https://t.co/FWtXpTea4s– Tengrinews (@tengrinewskz) 20 июля 2018 г.
- Министерством внутренних дел на розыск второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена ориентирован весь личный состав и другие силы территориальных департаментов внутренних дел, - цитирует портал Tengrinews пресс-службу МВД Казахстана.
Денис Тен скончался 19 июля в одной из больниц Алма-Аты от полученных ножевых ранений. Он был ранен преступниками, пытавшимися снять зеркала с его автомобиля.
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https://tengrinews.kz/events/foto-vtorogo-podozrevaemogo-ubiystve-denisa-tena-349675/