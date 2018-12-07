Финал "Гран-при". Фигурное катание. Прямая трансляция короткой программы (видео)

Рано утром в пятницу по московскому времени в Канаде начнется финал "Гран-при" по фигурному катанию. Соревнования пройдут в Ванкувере на арене Thunderbird Sports Centre. Стартует день короткой программой у мужчин, ее начало запланировано на 6.45, а в 8.00 по Москве появятся на льду женщины, которые также покажут короткую программу.
Состав участников финала "Гран-при":
Мужчины – Шома Уно (Япония), Нэйтан Чен (США), Михал Бржезина (Чехия), Сергей Воронов (Россия), Ча Чжун Хван (Корея), Киган Мессинг* (Канада);
Женщины – Алина Загитова (Россия), Рика Кихира (Япония), Сатоко Мияхара(Япония), Елизавета Туктамышева (Россия), Каори Сакамото (Япония), Софья Самодурова (Россия);
Пары – Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция), Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия), Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия), Пен Чен/Цзин Ян (Китай), Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия), Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия);
Танцы – Мэдисон Хаббел/Закари Донохью (США), Александра Степанова/Иван Букин (Россия), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия), Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер(США), Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия).
* – Мессинг заменил снявшегося из-за травмы японца Юдзуру Ханю.
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