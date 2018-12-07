Финал "Гран-при". Фигурное катание. Прямая трансляция короткой программы (видео)

Рано утром в пятницу по московскому времени в Канаде начнется финал "Гран-при" по фигурному катанию. Соревнования пройдут в Ванкувере на арене Thunderbird Sports Centre. Стартует день короткой программой у мужчин, ее начало запланировано на 6.45, а в 8.00 по Москве появятся на льду женщины, которые также покажут короткую программу.

Состав участников финала "Гран-при":

Мужчины – Шома Уно (Япония), Нэйтан Чен (США), Михал Бржезина (Чехия), Сергей Воронов (Россия), Ча Чжун Хван (Корея), Киган Мессинг* (Канада);

Женщины – Алина Загитова (Россия), Рика Кихира (Япония), Сатоко Мияхара(Япония), Елизавета Туктамышева (Россия), Каори Сакамото (Япония), Софья Самодурова (Россия);

Пары – Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция), Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия), Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия), Пен Чен/Цзин Ян (Китай), Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия), Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия);

Танцы – Мэдисон Хаббел/Закари Донохью (США), Александра Степанова/Иван Букин (Россия), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия), Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер(США), Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия).

* – Мессинг заменил снявшегося из-за травмы японца Юдзуру Ханю.

Все соревнования первого дня будут показаны в эфире Первого канала. Сразу после трансляции на сайте "СЭ" вас будут ждать видео самых крутых прокатов спортсменов, комментарии участников, тренеров, экспертов и, конечно, аналитические материалы от наших ведущих авторов.

Видеотрансляция ведется на сайте Первого канала – здесь.