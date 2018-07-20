В Минздраве Казахстана озвучили посмертный диагноз Дениса Тена

Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Лязат Актаева сказала, что травмы, нанесенные бронзовому призеру Олимпиады-2014 по фигурному катанию Денису Тену, были несовместимы с жизнью. Накануне, 19 июля, двое неизвестных пытались украсть зеркала с его машины. Когда спортсмен настиг злоумышленников, те нанесли ему ножевое ранение в бедро. Он потерял три литра крови. Его госпитализировали, где врачи больше двух часов пытались спасти его.

– Посмертный диагноз определен как множественные колото-резаные раны верхней части правого бедра и ягодичной области, множественные ссадины лица, верхних конечностей, области обоих коленных суставов, геморрагический шок, клиническая смерть, – цитирует "Казинформ" Актаеву.

Бедренная артерия – это крупный магистральный сосуд, поэтому объем кровопотери был значительный. По данным врачей, травмы, нанесенные Денису, были несовместимы с жизнью. В первую очередь, вопрос идет о необходимости остановки кровотечения, то есть в момент нанесения травмы, если бы был наложен кровоостанавливающий жгут, чем раньше, тем лучше, объем кровопотери был бы меньше. В связи с этим шансов на жизнь было бы больше.

Тен, которому было 25 лет, являлся заслуженным мастером спорта Казахстана. Помимо бронзы Игр-2014 в Сочи он становился серебряным и бронзовым призером на чемпионатах мира в 2013 и 2015 годах соответственно.

Призер Олимпиады Тен умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане //

Убийство фигуриста Дениса Тена. Реакция мира спорта //

"Не могу произнести слово "был". Мир фигурного катания скорбит по Денису Тену