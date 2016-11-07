Фигуристы Мозер готовят элементы максимальной сложности к Олимпиаде-2018

Все фигуристы группы российского тренера Нины Мозер готовят к Олимпийским играм в Пхенчхане элементы "ультра-си", максимальной сложности.

Самыми известными учениками Мозер стали олимпийские чемпионы Сочи Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Ксения Столбова и Федор Климов. В настоящее время на высокий уровень катания вышли еще две пары - Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт. Тарасова и Морозов завоевали бронзу этапа "Гран-при" в США, Забияко и Энберт - серебро московского этапа.

- Тарасова и Морозов будут делать четверной подкрут, а в январе плотно займемся четверным выбросом на сальхов. Ксения Столбова и Федор Климов - четверной выброс, Забияко и Эберт продолжают работать над тройным кауфманом, - цитирует ТАСС Мозер. - К олимпийскому году мы все это будем делать, статистами не будем.