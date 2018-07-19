Фигурист Денис Тен госпитализирован с ножевым ранением, потеряв три литра крови

Казахстанский фигурист, бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи Денис Тен госпитализирован в четверг в Алма-Ате с ножевым ранением, информирует informburo.kz. Информацию подтвердили в управлении здравоохранения Алматы. Как отмечается, 25-летний спортсмен находится на операционном столе.

"Врачи забрали его на операцию, о состоянии будет сообщено позже", – отмечается в сообщении.

В Министерстве здравоохранения подтвердили, что спортсмен находится в тяжелом состоянии и потерял три литра крови. В управлении здравоохранения добавили, что в данный момент ведущие врачи собрали консилиум, операция продолжается.

"19 июля 2018 года в 14.56 на пульт станции скорой помощи поступил вызов о ножевом ранении, на место вызова в экстренном виде выехала бригада скорой медицинской помощи, – сообщили в управлении здравоохранения Алматы. – Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу, предварительный диагноз при поступлении: "ножевое ранение верхней трети правого бедра, повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение". С момента поступления состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое, в экстренном порядке были начаты реанимационные мероприятия, на фоне реанимационных мероприятий пациент взят на оперативное лечение с привлечением всех ведущих необходимых специалистов".