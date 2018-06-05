ФФККР поздравила Липницкую с днем рождения

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) поздравила олимпийскую чемпионку в командных соревнованиях Юлию Липницкую с днем рождения. Сегодня бывшей спортсменке исполнилось 20 лет. Липницкая завершила карьеру в сентябре 2017 года.

"Сегодня день рождения отмечает олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, чемпионка Европы Юлия Липницкая. Поздравления и наилучшие пожелания", – говорится в сообщении ФФККР.