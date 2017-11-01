ФФККР оплатит фигуристке Погорилой лечение за границей, если оно понадобится

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подчеркнул, что организация готова отправить фигуристку Анну Погорилую на лечение в другую страну и оплатить его, если возникнет такая необходимость.

Погорилая на этапе серии "Гран-при" в Реджайне стала второй в короткой программе, а в произвольной допустила несколько падений и заняла итоговое 9-е место. Фигуристка отказалась от участия в показательных выступлениях, сославшись на травму спины.

– Анна – член сборной команды, поэтому на нее распространяются все связанные с этим привилегии, – приводит "Р-Спорт" слова Когана. – Мы готовы оказать любую помощь и поддержку, если понадобится – оплатить лечение за границей. Но инициатива здесь должна идти от самой спортсменки и ее тренера.

Коган добавил, что ни спортсменка, ни тренер, ни врач, обслуживающий группу, в федерацию пока не обращались.