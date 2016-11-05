22:56 5 ноября | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

ФФККР окажет Липницкой помощь в обследовании и лечении

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Гендиректор ФФККР Александр Коган гарантировал, что федерация окажет помощь Юлии Липницкой, получившей травму на этапе "Гран-при" в Москве. Олимпийская чемпионка-2014 прервала показ произвольной программы из-за повреждения, но после консультации с тренером и судьями продолжила выступление. После третьего места в короткой программе она откатилась на 12-е.

- Вчера Липницкая прекрасно прокаталась, но сегодня случилась неприятность - у нее свело мышцу, она не смогла кататься дальше, - цитирует ТАСС Когана. - Такое бывает со многими. В ближайшее время она пройдет обследование, мы посмотрим, что можно сделать как в медицинском, так и в практическом плане, и окажем ей всю необходимую помощь.

Согласно новым правилам, Юля могла взять три минуты, но не стала этого делать. Предполагаю, это произошло из-за того, что ей пока не хватает соревновательного опыта. Обидно, что так произошло.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3760952

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