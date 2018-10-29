ФФККР не будет отмечать 110-летие золота Панина-Коломенкина

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сказал, что у федерации не запланировано торжеств в честь юбилея первого российского золота Олимпиады. Ровно 110 лет назад на Играх в Лондоне фигурист из России Николай Коломенкин, выступавший под фамилией Панин, выиграл состязания фигуристов.

- Это выдающийся фигурист, который и положил начало победам российского фигурного катания и всего отечественного спорта на Олимпийских играх. К сожалению, как-то отметить это событие не получится, сейчас очень напряженный график мероприятий и соревнований, - цитирует ТАСС Горшкова.