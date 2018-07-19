ФФККР направит свои соболезнования в связи со смертью Тена

Президент федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что организация направит свои соболезнования коллегам из Казахстана в связи со смертью Дениса Тена.

Казахстанский фигурист, бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи, скончался сегодня в больнице Алма-Аты после ножевого ранения в бедро.

- Мы все в шоке по поводу произошедшего, - сказал Горшков. - Хороший, замечательный парень и прекрасный фигурист. Больше к этому добавить нечего.

- Федерация будет присутствовать на похоронах или участвовать в их организации?

- Пока мы ничего не знаем. Это же только произошло. Узнали об этом сорок минут назад. Естественно, мы направим в федерацию Казахстана наши соболезнования. (Арман МКРТЧЯН)

Призер Олимпиады Тен умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане