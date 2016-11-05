Фернандес выиграл этап "Гран-при" в Москве, Коляда - четвертый

Испанец Хавьер Фернандес выиграл этап "Гран-при" в Москве. Вторым стал японец Сема Уно, лидировавший после короткой программы. Тройку лидеров замкнул представитель Израиля Алексей Быченко. Лучший из россиян Михаил Коляда занимал после короткой программы третье место, но после неудачи в произвольной опустился на четвертую строчку.
Москва
"Гран-при"
Rostelecom Cup
Мужчины
Произвольная программа
1. Фернандес (Испания) - 201,43
2. Уно (Япония) - 186,48
3. Быченко (Израиль) - 168,71
4. Аарон (США) - 161,94
5. Танака (Япония) - 155,78
6. КОЛЯДА (Россия) - 155,02
7. ГОРШКОВ (Россия) - 150,14...
9. ДМИТРИЕВ (Россия) - 145,46
Итог
1. Фернандес (Испания) - 292,98
2. Уно (Япония) - 285,07
3. Быченко (Израиль) - 255,52
4. КОЛЯДА (Россия) - 245,30
5. Аарон (США) - 235,58
6. Болд (Канада) - 225,45...
9. ГОРШКОВ (Россия) - 223,51
10. ДМИТРИЕВ (Россия) - 221,52