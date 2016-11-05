Фернандес выиграл этап "Гран-при" в Москве, Коляда - четвертый

Испанец Хавьер Фернандес выиграл этап "Гран-при" в Москве. Вторым стал японец Сема Уно, лидировавший после короткой программы. Тройку лидеров замкнул представитель Израиля Алексей Быченко. Лучший из россиян Михаил Коляда занимал после короткой программы третье место, но после неудачи в произвольной опустился на четвертую строчку.

Москва

"Гран-при"

Rostelecom Cup

Мужчины

Произвольная программа

1. Фернандес (Испания) - 201,43

2. Уно (Япония) - 186,48

3. Быченко (Израиль) - 168,71

4. Аарон (США) - 161,94

5. Танака (Япония) - 155,78

6. КОЛЯДА (Россия) - 155,02

7. ГОРШКОВ (Россия) - 150,14...

9. ДМИТРИЕВ (Россия) - 145,46

Итог

1. Фернандес (Испания) - 292,98

2. Уно (Япония) - 285,07

3. Быченко (Израиль) - 255,52

4. КОЛЯДА (Россия) - 245,30

5. Аарон (США) - 235,58

6. Болд (Канада) - 225,45...

9. ГОРШКОВ (Россия) - 223,51

10. ДМИТРИЕВ (Россия) - 221,52