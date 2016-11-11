Фернандес – первый в короткой программе на "Гран-при" Франции

Испанец Хавьер Фернандес стал лучшим у мужчин после короткой программы на французском этапе "Гран-при". Второе место занял Натан Чен из США, замкнул первую тройку Денис Тен, представляющий Казахстан. Россиянин Артур Дмитриев идет лишь 11-м.

Париж (Франция)

"Гран-при"

Trophee de France

Мужчины

Короткая программа

1. Фернандес (Испания) – 96,57

2. Чен (США) – 92,85

3. Д. Тен (Казахстан) – 89,21

4. Риппон (США) – 85,25

5. Хендрикс (Бельгия) – 80,34

6. Мура (Япония) – 78,38…

11. ДМИТРИЕВ (Россия) – 64,48