22:29 11 ноября | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Фернандес – первый в короткой программе на "Гран-при" Франции

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Испанец Хавьер Фернандес стал лучшим у мужчин после короткой программы на французском этапе "Гран-при". Второе место занял Натан Чен из США, замкнул первую тройку Денис Тен, представляющий Казахстан. Россиянин Артур Дмитриев идет лишь 11-м.

Париж (Франция)

"Гран-при"

Trophee de France

Мужчины

Короткая программа

1. Фернандес (Испания) – 96,57

2. Чен (США) – 92,85

3. Д. Тен (Казахстан) – 89,21

4. Риппон (США) – 85,25

5. Хендрикс (Бельгия) – 80,34

6. Мура (Япония) – 78,38…

11. ДМИТРИЕВ (Россия) – 64,48

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/events/1823_23_0/

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