Фернандес – первый в короткой программе на "Гран-при" Франции

Испанец Хавьер Фернандес стал лучшим у мужчин после короткой программы на французском этапе "Гран-при". Второе место занял Натан Чен из США, замкнул первую тройку Денис Тен, представляющий Казахстан. Россиянин Артур Дмитриев идет лишь 11-м.
Париж (Франция)
"Гран-при"
Trophee de France
Мужчины
Короткая программа
1. Фернандес (Испания) – 96,57
2. Чен (США) – 92,85
3. Д. Тен (Казахстан) – 89,21
4. Риппон (США) – 85,25
5. Хендрикс (Бельгия) – 80,34
6. Мура (Япония) – 78,38…
11. ДМИТРИЕВ (Россия) – 64,48
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/events/1823_23_0/