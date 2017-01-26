00:16 26 января | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Федор Климов: "В короткой программе нельзя допускать такие ошибки"

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Российский фигурист Федор Климов, выступающий в спортивной паре с Ксенией Столбовой, подчеркнул, что падение в короткой программе на чемпионате Европы, который проходит в чешской Остраве, стало ошибкой, которую нельзя было допускать.

Столбова в короткой программе допустила падение с выброса. После первого дня соревнований олимпийские чемпионы Сочи в командных соревнованиях занимают четвертое место.

– Короткую надо катать чисто, – приводит "Р-Спорт" слова Климова. – И без разницы, отдыхал ты или был травмирован. В короткой нельзя допускать ошибки, тем более такие серьезные. Ладно бы только на поддержке была помарка, она ни на что не повлияла, а падение – это серьезно. Из плюсов только то, что подкрут сегодня неплохо получился. Надеемся, что завтра не хуже будет.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20170126/1115415214.html.

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