Федор Климов: "В финале "Гран-при" мы сами наваляли"

Фигурист Федор Климов, занявший в паре с Ксенией Столбовой второе место на чемпионате России, подчеркнул, что на выступление дуэта на чемпионате повлияла предолимпийская атмосфера. Также он сказал, что они с партнершей очень расстроились из-за четвертого места в финале "Гран-при".

- Определенные нервы были - все же это чемпионат России, плюс Питер, это дом, - сказал Климов. - Хотя не думаю, что для нас тут что-то решалось.

- Если сравнить с ощущениями олимпийского сезона четырехлетней давности, в котором у вас тоже не все шло гладко, идете по плану?

- Тренер, говорит, что все идет правильно. Но, с другой стороны, прыжковые ошибки - это концентрация. Мы можем работать над поддержками, подкрутками, тодесами, а в прыжках на тренировках и исправлять нечего, ведь получается все!

- Может, не хватает соревновательной практики?

- Может быть, последние-то два месяца мы ведь провели в очень плотном графике… Хотя к нам на каток уже приходят судьи, чтобы создавать нам нервозную атмосферу, чтобы мы привыкали к ней.

- Результат в финале "Гран-при" огорчил или разозлил?

- Огорчил. Мы обычно злимся, когда все сделали и проиграли, а там сами наваляли.

- Ощущалось отсутствие Нины Мозер рядом?

- На соревнованиях мы обычно не говорим, она писала нам комментарии и по ходу тренировок, и по ходу прокатов.

- К чемпионату Европы будете привносить что-то особенное в тренировочный процесс?

- Будем добавлять, конечно! Проблемы же налицо. Почему не вышла Ксения? Она расстроена и не хочет ничего говорить. (Екатерина БЕСПАЛОВА)