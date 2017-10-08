Федор Климов: "Пусть в нашем выступлении смотрят только первую половину и концовку"

Бронзовые призеры турнира в Финляндии Ксения Столбова и Федор Климов рассказали, что одной из причин их ошибок во время произвольной программы стал развязанный шнурок партнера.

- Хорошо начали, половину программы проехали практически на нашем максимуме на данный момент, - цитирует официальный сайт ФФККР Климова. - Потом была ошибка на первой поддержке. Непонятно...

- Скорее всего, это моя ошибка. То есть очень плохо перешла, дала немножко сбой, видимо, и занесло меня, - добавила Столбова.

- Это немножко сбило. Но дальше мы продолжили, вроде бы, неплохо, и во время или на заходе во вторую поддержку, может быть, на вращении у меня слетел шнурок с крючка. То есть я как в развязанном ботинке ехал, - продолжил Климов. - Возможно, из-за этого ошибки. Я это почувствовал на второй поддержке и потом уже стал думать, что делать, останавливаться и прерывать программу. Но у нас оставалось всего три элемента. Пока я обо всем этом думал, мы сорвали вращение, после которого я все-таки решил поправить шнурок. Последние два элемента доделывались уже на нервах, но хорошо, что все-таки справились. Вся ситуация -- какая-то случайность. По сути, серьёзная ошибка была одна, в середине программы. Это, видимо, от того, что ещё мало катаемся, начало сезона.

- Это все-таки очень опасно, когда возникают подобные проблемы со шнурками. Вы не чувствовали ничего, когда заходили на поддержку?

- Нет, не чувствовал. Когда мы ее уже сделали, тогда почувствовал. Дальше думал о том, что ещё одну поддержку надо сделать. По-хорошему, наверно, надо было пропустить вращение, я же пытался войти в него. Но это всей картины не меняет... В общем, пусть все смотрят только первую половину и концовку. (Смеются)