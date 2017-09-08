Федор Климов: "Мы узнаем, что нужно было делать, только после Олимпиады"

Россиянин Федор Климов, выступающий в паре с Ксенией Столбовой, в интервью "СЭ" отметил, что не будет гнаться за технически сложными элементами. По его словам, ставка будет сделана на стабильность.

– Сейчас много разговоров о том, нужны ли элементы ультра-си для победы на Олимпиаде. Ваше мнение – риск или ставка на стабильность?

– Мы узнаем, что нужно было делать, только после Олимпиады. Решили не гнаться за четверными. Большая ошибка была, когда из-за этого мы пропустили чемпионат мира, начали учить четверной – появились травмы и падения, из-за этого же появились ботинки укрепленные, которые оказались неудобными. Мы можем это сделать – каскад 3-3-2, а все остальное – тройные. Тройной прыжок, два тройных выброса, тройная подкрутка.

– То есть вы за стабильность.

– Да. И последние годы у нас как раз не хватает стабильности – поэтому мы и потеряли в местах и в рейтингах.

– Мне кажется, что основная причина этой потери – череда травм.

– Да, потому что мы то по полгода не катаемся, то два месяца не делаем какие-то элементы, а потом опять начинаем. И это, конечно, сильно выбивает.

– Есть ли четкое понимание: вот сейчас в этом сезоне Олимпиада в Пхенчхане, а дальше?

– Нет, четкого нет. Но даже если есть – не скажу.

– Есть мечта, не связанная со спортом?

– У меня есть цели, а мечта. Мечтать можно о чем-то великом. Это как раз связано с тем, что дальше. И я пока... Знаете, как говорят, что, если расскажешь, может не сбыться. И свою цель я стараюсь при себе держать. (Елена СОБОЛЬ)