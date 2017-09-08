Федор Климов: "Хочется в какой-то момент спросить: "За что?"

Россиянин Федор Климов, выступающий в паре с Ксенией Столбовой, в интервью "СЭ" отметил, что череда травм выбила дуэт из колеи. Однако, по его словам, это закаляет.
– Недавно перенесенная операция сильно выбила вас из колеи?
– Ну, конечно. Оказался второй раз в жизни в больнице, первый был четыре года назад – также перед Олимпиадой. Чувствовал себя хорошо, но из-за запрета не мог делать поддержки. И до сентября находился в ожидании, когда смогу начать. Чувствую, что будет тяжело в начале сезона, но я это уже проходил.
– Ксения вас поддерживает?
– Да, очень.
– У вашей пары случилась череда травм, растянутая на два сезона – сначала вы, потом Ксения, теперь опять вы.
– Да, по очереди... Хотелось бы хотя бы один сезон спокойно потренироваться и посоревноваться. Но, видимо, не судьба.
– Это бодрит или, наоборот, уже надоело?
– Тяжело каждый раз преодолевать себя, чтобы начать тренироваться. Хочется в какой-то момент спросить: "За что?" Но в целом это, конечно, закаляет. Понимаешь, что нужно собраться и тренироваться.
– Из-за этой череды травм после Сочи ни разу не жалели, что остались еще на один цикл?
– Совру, если скажу, что не жалел. Но в целом все так, как должно быть. (Елена СОБОЛЬ)