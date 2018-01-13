Федичкина перешла в группу Мишина

Тренер Евгений Рукавицын сообщил, что фигуристка Алиса Федичкина в дальнейшем будет работать под руководством Алексея Мишина. Отметим, что олимпийский сезон является для 15-летней спортсменки дебютным на взрослом уровне.

- Алиса перешла в группу Алексея Мишина, - цитирует ТАСС Рукавицына.

В этом сезоне Федичкина стала победительницей Международного кубка Ниццы, а также завоевала серебряные награды на двух соревнованиях из Претендентской серии ISU - "Золотом коньке Загреба" и Кубке Таллина. Она из-за травмы пропустила взрослый чемпионат России.

Планируется, что новая подопечная Мишина примет участие в первенстве страны среди юниоров в Саранске, которое пройдет с 22 по 26 января.