Федерация фигурного катания: "Судейство в отношении россиян было жестким"

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) выпустил постановление об итогах выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2018 и чемпионате мира. В документе обратили внимание на "жесткое" судейство в отношении россиян.
"Соревнования сезона-2017/18 показали наличие у обновленного состава сборной России потенциала, необходимого для сохранения ведущих позиций в Европе и конкурентоспособности на мировом уровне, сохранение лидирующих позиций в женском одиночном катании на взрослом и юниорском уровнях, улучшение результатов в парном катании на взрослом и юниорском уровне.
При этом необходимо отметить ограниченный круг российских специалистов, назначаемых на ключевые позиции для судейства крупнейших международных соревнований, а также "жесткое" судейство российских спортсменов", - говорится в постановлении на сайте ФФККР.
Дополнительная информация
http://www.fsrussia.ru/novosti-federatsii/3707-postanovlenie-ob-itogakh-vystuplenij-rossijskikh-figuristov-na-olimpijskikh-zimnikh-igrakh-v-pkhenchkhane-i-chempionatakh-isu-2018-goda.html