Федерация фигурного катания: "Судейство в отношении россиян было жестким"

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) выпустил постановление об итогах выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2018 и чемпионате мира. В документе обратили внимание на "жесткое" судейство в отношении россиян.

"Соревнования сезона-2017/18 показали наличие у обновленного состава сборной России потенциала, необходимого для сохранения ведущих позиций в Европе и конкурентоспособности на мировом уровне, сохранение лидирующих позиций в женском одиночном катании на взрослом и юниорском уровнях, улучшение результатов в парном катании на взрослом и юниорском уровне.

При этом необходимо отметить ограниченный круг российских специалистов, назначаемых на ключевые позиции для судейства крупнейших международных соревнований, а также "жесткое" судейство российских спортсменов", - говорится в постановлении на сайте ФФККР.